Veröffentlicht am 15. Mai 2022 von wwa

MUDERSBACH – Der Mittelstand – BVMW jetzt auch in Griechenland vertreten

Der „Bundesverband mittelständische Wirtschaft – Der Mittelstand“ zeichnet sich als größter branchenübergreifender Unternehmerverband Deutschlands nicht nur durch über 300 regionale Geschäftsstellen und Repräsentanzen aus, auch international hat der Verband, der in der Mittelstandsallianz über 900.000 Unternehmen vertritt, ein einzigartiges Netz an (über 70) Auslandsbüros. Erst letzten Monat wurde die Repräsentanz in Athen/Griechenland eröffnet. Griechenland war bislang noch ein weißer Fleck auf der BVMW-Weltkarte.

Bei einer Delegationsreise zur Eröffnung des BVMW-Außenbüros Athen konnte der Leiter des Büros Haralampos Koumoussis die Glückwünsche von Matthias Merzhäuser entgegennehmen. Merzhäuser ist BVMW-Repräsentant als Leiter der Geschäftsstelle „Dreiländer-Eck“ (NRW/RLP/Hessen) und Initiator der Verbandserweiterung nach Griechenland und betreut auch das griechische Mitgliedsunternehmen Ecosolar-Care, dessen Geschäftsführer Koumoussis ist.

Gemeinsam konnte die neue BVMW-Auslandsrepräsentanz in Augenschein genommen werden, die sich in perfekter Lage genau zwischen der Deutschen und der Britischen Botschaft in Athen befindet. Natürlich wurden auch erste Antrittsbesuche erledigt, so u.a. beim Deutschen Botschafter Dr. Ernst Reichel, und dem Wirtschafts-Attache Michael Dorn, der dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellen „German Trust and Invest GmbH“, der Auslandshandelskammer und der „Konrad-Adenauer-Stiftung“ in Athen.

Merzhäuser in einem ersten Resümee: „Gerade in einer Zeit, in der sich internationale Märkte neu orientieren ist Griechenland ein Zukunftsmarkt. Neben der Flüssiggas-Verschiffung sind vor allem in den Bereichen Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energien, Agrar- und Umwelttechnik, sowie Konzept-Tourismus interessante Kooperationen mit Deutschen Unternehmen sehr attraktiv. Weiterhin besteht schon ein gemeinsames Wasserstoff-Projekt, bei dem griechische Ingenieure mit deutschen Unternehmen zusammen forschen und entwickeln. Eine Unternehmerreise nach Griechenland und Zypern ist aufgrund des großen Interesses bereits in Vorbereitung.“ Weitere Informationen im Internet unter www.BVMW.de Mailkontakt an matthias.merzhaeuser@bvmw.de