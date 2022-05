Veröffentlicht am 13. Mai 2022 von wwa

SAYN – Internationaler Museumstag auf der Sayner Hütte

Auch die Sayner Hütte macht beim internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai 2022 mit. Das Programm startet mit der kleinen Wanderung „Auf Waldwegen zu Wasserwegen“. Die Rundwanderung beginnt um 10 Uhr an der Sayner Hütte und geht hinauf über den Friedrichsberg bis hinunter ins Sayntal. Entlang des Saynbachs und dem früheren Obergraben der Sayner Hütte kehren die Teilnehmer dann zurück zum Industriedenkmal. Auf dem Weg erfahren die Teilnehmer vieles über die frühere Nutzung des Wassers auf der Sayner Hütte. Ab 12 Uhr sind alle jene eingeladen, die noch Erinnerungen oder Erinnerungsstücke an die vielen früheren Eisenhütten in Bendorf oder auch an jene Betriebe, die eng mit der Eisenindustrie zusammengearbeitet haben.

Das Team der Sayner Hütte und die Studenten des KuLaDig-Projektes freuen sich für den „Koffer voller Erinnerungen“ über Fotos, Gegenstände oder Erzählungen über die ehemalige Industrie Bendorfs. Wer etwas mitbringen oder erzählen möchte, kann sich zwischen 12 und 17 Uhr im Besucherzentrum der Sayner Hütte melden.

Am Nachmittag um 14 Uhr werden Familien zur „Familienführung Sayner Hütte“ eingeladen. Bei diesem Führungsprogramm findet neben einer Führung nur für Erwachsene eine parallele Hüttenrallye für alle Kinder statt. Die Familienführung dauert eine Stunde. Zusätzlich zu diesem Programm öffnet der Freundeskreis Sayner Hütte das Turbinenhaus und begrüßt die Gäste mit einem Glas Sekt. In der Gießhalle können daneben noch bis zum 22. Mai 2022 die großformatigen Bilder des Berliner Künstlers Christopher Lehmpfuhl bestaunt werden, der einen ganz eigenen intensiven Blick auf die Landschaft und die (Industrie-)Gebäude zu lässt.

Für Wanderung und Führung wird um eine Anmeldung unter info@saynerhuette.org oder 02622-98 49 550 gebeten. Wanderung „Auf Waldwegen zu Wasserwegen“, 10 Uhr, Dauer circa zwei Stunden, Preis: 9 Euro pro Person. „Familienführung Sayner Hütte“, 14 Uhr, Dauer 60 Minuten, Preis: 6 Euro Erwachsene/ 3 Euro Kinder, zzgl. Eintritt zum Denkmalareal. Eintritt Sayner Hütte inkl. Lehmpfuhl-Ausstellung bis 22. Mai 2022: Erwachsene: 8 Euro; Jugendliche: 6 Euro; Kinder unter 13 Jahren: 2 Euro; Familienkarten: 10 Euro / 16 Euro. Öffnungszeiten Sayner Hütte: täglich 10 bis 18 Uhr

Weitere Infos unter: www.saynerhuette.org<http://www.saynerhuette.org>.