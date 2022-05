Veröffentlicht am 15. Mai 2022 von wwa

OBERDREIS – Mitgliederversammlung der Young und Oldtimerfreunde Oberdreis e.V

Sonntag, 8. Mai 2022, trafen sich die Young- und Oldtimerfreunde Oberdreis e.V zur ihrer ersten Jahreshauptversammlung nach Corona im Bürgerhaus von Oberdreis. Neben der Terminplanung für das laufende Jahr standen auch Vorstandswahlen an. Der Geschäftsführer und Vereinsmitgründer Patric Steffen stand nicht mehr zur Wiederwahl. Der Posten wurde nicht mehr besetzt. Diese Aufgabe wurde auf den Vorstand verteilt. Der restliche Vorstand wurde durch die Mitglieder ohne Gegenstimme in seinem Amt wie folgt bestätigt:

Vorsitzender: Peter Reusch; 2. Vorsitzender: Jürgen Heller; Schatzmeister: Frank Kästner; Schriftführer: Thomas Linka.

Die Young und Oldtimerfreunde Oberdreis bedankten sich bei Patric Steffen für seine geleistete Arbeit. Er bleibt dem Verein aber weiter treu und unterstützt wo er kann.

Die Terminplanung war das zweite große Thema. Die Young- und Oldtimerfreunde richten zusammen mit dem Verkehrsverein Dendert/Oberdreis dieses Jahr ein Frühlingsfest aus. Das Fest startet in der Ortsmitte von Oberdreis am Backes am 26. Mai um 10 Uhr und geht bis zum 29. Mai.

Nach zwei Jahren Pause gibt es in diesem Jahr wieder das beliebte Oldtimertreffen. Dieses findet am 14. August ab 10 Uhr in der Ortsmitte von Oberdreis statt. Das Treffen der mindestens 30 Jahre alten Autos hat sich mittlerweile zum größten seiner Art im Westerwald gemausert. Zuletzt waren rund 1.000 Fahrzeuge gekommen. Die Planungen für das Event laufen bereits auf Hochtouren.

Foto: (v.l.): Schatzmeister: Frank Kästner, 2. Vorsitzender: Jürgen Heller, 1. Vorsitzender: Peter Reusch, Schriftführer: Thomas Linka. Foto: privat