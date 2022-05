Veröffentlicht am 14. Mai 2022 von wwa

WALDBREITBACH – Entspannt durch den Sommer – VfL Waldbreitbach bietet donnerstags Klangschalenmeditation an

„Die Meditation mit Klangschalen eröffnet neue Wege zur inneren Ruhe. Die Schwingungen übertragen sich auf unseren Körper und bringen ihn so in Einklang“, erklärt Beate Eulenbach, Entspannungs- und Mentaltrainerin beim VfL Waldbreitbach. Sie bietet donnerstags von 19 bis 20 Uhr in den Räumen der Commende in Waldbreitbach (An der Commende 7) diese Auszeiten vom Alltag in einer offenen Gruppe an. „Die Klänge ermöglichen eine positive Wirkung auf das vegetative Nervensystem und dienen damit besonders dem Stressabbau und der Tiefenentspannung ohne eigene Anstrengung“, erklärt sie weiter.

Die Treffen sind für Einsteiger, aber auch Erfahrene geeignet. Pro Abend zahlen Teilnehmende 8 Euro. Ein Schnuppern ist möglich. Die Anmeldung richten Interessierte per E-Mail an Beate Eulenbach entspannung@vfl-waldbreitbach.de. Weitere Infos über das vielfältige sportliche Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de und auf Facebook.