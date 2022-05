Veröffentlicht am 12. Mai 2022 von wwa

WISSEN – Maifeier im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe

Im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe ließ man den 1. Mai nicht tatenlos verstreichen. Denn gefeiert wird hier an der Straße „Ende“, so heißt die Gegend wirklich, ganz gern. Vor Jahresfrist hatte man beispielsweise ein Schützenfest der alternativen Art auf die Beine gestellt. Am Maifeiertag gab es dann erneut ein fröhliches Nachbarschaftsfest auf dem Gelände der Buchens. Im Mittelpunkt stand natürlich ein prächtig geschmückter Maibaum. Zu den Gästen gehörte eine aus Rumänien stammende Familie. Man vergnügte sich zusammen am Grillfeuer oder lud zu Geschicklichkeitsspielen zum Testen der Treffsicherheit ein. (bt) Fotos: Bernhard Theis