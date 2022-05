Veröffentlicht am 12. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Spannendes Mal-Abenteuer: Workshop zur modernen Aquarellkunst in Altenkirchen

Am Samstag, 14. Mai 2022, von 11 bis circa 14 Uhr, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den Workshop „Moderne Aquarellkunst – ein spannendes und faszinierendes Mal-Abenteuer“ an. In diesem Workshop unter der Leitung von Olesja Leikam aus Ingelbach erlernen die Teilnehmenden Schritt für Schritt, wie mit Aquarellfarben eine transparente und leuchtende Pflanze künstlerisch entstehen kann – daher auch das Motto des Kurses: „Transparente Blüten und Blätter“.

Zuerst wird die Blume mit einem Bleistift skizziert und danach die feinen Blätter mit Wasser und Aquarellfarben in der Lasur-Technik Schicht für Schicht übereinander gemalt. So entsteht ein eigenes modernes, florales Meisterwerk.

Dieser Kurs ist für Anfänger wie auch Fortgeschrittene geeignet. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Das Material wird gestellt und kann bei Gefallen nach dem Kurs auch bei der Kursleiterin erworben werden. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).