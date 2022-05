Veröffentlicht am 11. Mai 2022 von wwa

BETZDORF – Unfallflucht in der P&R-Anlage in Betzdorf

Dienstagmittag, 10. Mai 2022, in der Zeit zwischen 13.00 und 14.00 Uhr hatte ein 36jähriger Fahrzeugführer seinen Skoda Octavia auf einem Parkdeck in der P&R-Anlage Ladestraße in Betzdorf abgestellt. Nach Rückkehr zu seinem Fahrzeug, stellte der Fahrer einen Schaden an der linken Seite fest. Ein bisher unbekannter Fahrer hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den geparkten Pkw beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei