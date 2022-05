Veröffentlicht am 11. Mai 2022 von wwa

KRETZHAUS – Zusammenstoß zweier Pkw an der Einmündung L 252 und L 253 – Eine Person schwer verletzt

Dienstagnachmittag, 10. Mai 2022, kam es an der Einmündung L 252 und L 253 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein 39jähriger Pkw-Fahrer aus Waldbröl befuhr die Landesstraße aus Richtung Bruchhausen kommend und wollte in Kretzhaus nach links in Richtung Rottbitze abbiegen. Er übersah den bevorrechtigten Pkw einer 62jährigen Fahrerin aus Erpel, die aus Richtung Rottbitze kam. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Quelle: Polizei