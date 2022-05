Veröffentlicht am 11. Mai 2022 von wwa

RHEINBREITBACH – Verkehrsunfallflucht im Maarweg in Rheinbreitbach

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagabend, 09. auf 10. Mai 2022, wurde ein Toyota, der am Maarweg abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, entgegen. Quelle: Polizei