Veröffentlicht am 11. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreatives Schreiben: Neues Online-Kursangebot der Kreisvolkshochschule

Viele Menschen lesen nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern haben auch den Wunsch, zu schreiben. Grundsätzlich kann jeder zu Stift und Papier greifen, sich wie früher an die Schreibmaschine setzen oder am Computer ein Textverarbeitungsprogramm nutzen, um sich beispielsweise an einem eigenen Roman zu versuchen. Theoretisch ist alles ganz einfach, doch in der Praxis zeigen sich Tücken: Oft mangelt es nicht an Ideen, sondern an der richtigen Technik.

Hier bietet der aktuelle Onlinekurs der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen unter Leitung von Stefanie Schuhen aus Wissen eine kompetente Unterstützung. Der Kurs „Einstieg in das kreative Schreiben“ ab Dienstag, 17. Mai, wendet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger, die schon ein wenig Schreiberfahrung gesammelt haben und nach Möglichkeiten suchen, sich weiterzuentwickeln und sich mit anderen Schreibenden auszutauschen. Im Rahmen des fünfwöchigen Kurses beschäftigen sich die Teilnehmenden damit, die eigene Schreibmotivation (wieder) zu finden, mögliche Schreibhindernisse zu überwinden und einen „Schreibfluss“ zu finden – ganz egal, ob man am Anfang der „Schreibreise“ steht, vielleicht gerade mit Schreibblockaden kämpft oder einfach nach neuen Wegen sucht, die eigene Kreativität zu entfalten. Wichtig: In diesem Kurs stehen der Schreibprozess und die Freude am Schreiben im Vordergrund, es handelt sich nicht um einen schreibhandwerklichen Kurs. Das heißt, Themen wie Figuren- und Handlungsentwicklung werden hier nicht behandelt.

Jeder der fünf Termine behandelt einen anderen Schwerpunkt. Nach jedem Termin erhalten die Teilnehmenden einen Reader, der neben Informationen zu dem jeweiligen Thema Anregungen für weitere Übungen enthält. Die Kursgebühr beträgt bei acht Teilnehmenden 55 Euro. Der Kurs, jeweils dienstags in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr, wird online über Zoom angeboten, Voraussetzung zur Teilnahme ist eine stabile Internetverbindung sowie ein Rechner mit Kamera und Mikrofon. Bei Bedarf kann im Vorfeld ein Technikcheck angeboten werden.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de). Hier erhalten die Teilnehmenden auch alle wichtigen Informationen. Foto: privat