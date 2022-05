Veröffentlicht am 11. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ganzheitliches Energiemanagement in mittelständischen Unternehmen – Onlineveranstaltung: Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen lädt zum Zukunftsforum am 18. Mai

Vor dem Hintergrund enorm steigender Energiekosten und den ebenfalls steigenden Abgaben für CO2-Emissionen ist es für Unternehmen besonders wichtig, Energie und damit Kosten zu reduzieren. Wie können Unternehmen schon mit kleinen Mitteln Energie sparen und beispielsweise Abwärme nutzen? Welche Möglichkeiten der Eigenenergie-Erzeugung – vor allem durch Photovoltaik – gibt es? Um diese Fragen geht es beim Zukunftsforum der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen am Mittwoch, dem 18. Mai, 17 Uhr. Die kostenfreie Veranstaltung findet im Online-Format statt. Als Referenten konnte die Wirtschaftsförderung die Energie-Experten Kai Dörnbach und Ralf Womelsdorf von der Dörnbach Energie GmbH (Freudenberg) gewinnen.

„Im Rahmen der Veranstaltung, zu der alle Unternehmen recht herzlich eingeladen sind, werden wir aufzeigen, wie Unternehmen ihre Energiekosten durch einfache Verhaltensumstellungen bis hin zum Aufbau eines Energiemanagements senken können“, so Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. „Der Fachvortrag wird sich stark an der Praxis orientieren. Zahlreiche Beispiele aus Unternehmen werden die Vorteile eines ganzheitlichen Energiemanagements greifbar machen“, so Kober.

Die Referenten Kai Dörnbach (Geschäftsführer) und Ralf Womelsdorf (Energieberater und Prokurist) von der Dörnbach Energie GmbH werden auch aufzeigen, welche Fördermittel von Bund und Land es gibt, auch im Bereich Elektro-Mobilität. Um eine Anmeldung bis Dienstag, 17. Mai, bei Iris Scharenberg-Henrich (iris.scharenberg-henrich@kreis-ak.de) wird gebeten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung die Zugangsdaten zur Videokonferenz.