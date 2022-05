Veröffentlicht am 15. Mai 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Nachhaltig investieren – grüner wird´s nicht

Um die ambitionierten Pariser Klimaziele zu erreichen, bedarf es globalen Investitionen in Billionen-Höhe. Neben den Staaten und professionellen Investoren gibt es noch eine weitere wichtige Investorengruppe, um dieses Ziel zu erreichen: Private Anleger.

Historisch konnten Privatinvestoren aber nur schwer in wirklich nachhaltige und gleichzeitig renditestarke Anlagemöglichkeiten investieren. Neben der meist mindestens sechsstelligen Investitionssumme, bedarf bereits der Zugang zu diesen Möglichkeiten in der Regel ein starkes Netzwerk. Um diese Hürden zu überwinden und den Privatanlegern die gleichen Möglichkeiten wie professionellen Investoren zu bieten, ermöglichen sogenannte FinTechs und Crowdfundingplattformen Privatanlegern kleine Beträge in erneuerbare Energien, Wälder und nachhaltiges Venture Capital anzulegen.

Der Verband für Wirtschaft und Umwelt in Rheinland-Pfalz (VWU) lädt zu einem Storytelling am 19. Mai 2022 von 18:00 bis 19:00 Uhr in seinen digitalen Meetingraum ein. Der VWU lässt jeden Monat in seinen Storytellings innovative und nachhaltige Geschäftsideen, neue Produkte oder zukunftsweisende Forschungsergebnisse zu Wort kommen.

Zu seiner nächsten Veranstaltung hat der VWU Tim Willmann vom FinTech Econos GmbH aus München zu einem Gespräch über das Geschäftsmodell gewinnen können. Den Zugangslink zum Meetingraum geht nach der kostenfreien Registrierung auf der Landingpage http://www.treffpunkt-meetingroom.de zu.