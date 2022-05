Veröffentlicht am 11. Mai 2022 von wwa

OBERLAHR – Der Hotelpark „Der Westerwald Treff“ in Oberlahr ist jetzt Partner von HOGANEXT

Die Gewinnung von Fachkräften und Auszubildenden ist für die Hotellerie und Gastronomie eine besondere Herausforderung. Nach zwei pandemiegeprägten Jahren – mit erheblichen Folgen für die Branche – hat sich die Lage am Ausbildungsmarkt noch merklich verschärft. Die IHK Koblenz unterstützt daher mit einem umfangreichen Servicepaket wie Webinaren und Beratungen. Neu im Paket ist das regionale Ausbildungskonzept HOGANEXT mit vielen Seminaren für Azubis und Ausbildende.

„Ziel ist es, die Betriebe bei guter Ausbildung zu unterstützen und ihnen gleichzeitig eine Möglichkeit zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität zu geben“, so die IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting. Am Ausbildungskonzept HOGANEXT können IHK-Ausbildungsbetriebe aus Hotellerie und Tourismus im Jahr 2022 kostenfrei teilnehmen.

„In unserer Branche bieten wir Abwechslung und Kreativität – und nach der Ausbildung steht einem die Welt offen!“ Das ist es, was wir den jungen Leuten vermitteln müssen! Für mich es der schönste Beruf, den es gibt: Man hat tagtäglich mit Menschen zu tun, viele Veranstaltungen durchzuführen und damit die Möglichkeit, seine Kreativität auszuleben, in dem man z.B. Räume neu gestaltet, dekoriert, Ideen einbringt, die Gäste berät, neue Programme kreiert, u.s.w..

Urlaube, Tagungen und Konferenzen oder Feierlichkeiten aller Art durchzuplanen stellt einen täglich vor NEUE Herausforderungen. Das Wort „Langeweile“ gibt es hier nicht und das ist, was den Job ausmacht!

In unserem Hotel wird man auch als Azubi schnell in die Abläufe integriert und trägt recht schnell Verantwortung – das kommt gut an und die jungen Leute entwickeln sich sehr schnell persönlich weiter. Das wird mir auch immer wieder von Eltern berichtet, die ganz begeistert sind, wie schnell „Ihr Kind“ so schnell dann doch Erwachsen wird, so Tanja Ehlscheid-Schelzke, Geschäftsführerin Hotelpark „Der Westerwald Treff“.

IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting freut sich, den Hotelpark „Der Westerwald Treff“ im Kreise der HOGANEXT-Teilnehmenden zu begrüßen. Gemeinsam wurde die Plakette HOGANEXT am Eingang des Hotels platziert. Damit signalisiert der Hotelpark „Der Westerwald Treff“ sein Engagement für hochwertige Ausbildung. Weitere Infos zum Unterstützungspaket finden Sie unter www.ihk-koblenz.de (Suchwort Hoganext) und www.gbz-koblenz.de/Hoganext. Foto: IHK Koblenz

Foto: Gemeinsam mit Geschäftsführerin Tanja Ehlscheid-Schelzke (3.v.l.) freute sich die Hotelcrew, darunter viele ehemalige Auszubildende über die Plakette „HOGANEXT“, übergeben von IHK Tourismusreferent Christian Dübner (1v.l.)