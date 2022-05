Veröffentlicht am 14. Mai 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Band und Solokünstler auf der Bühne der Live Lounge – Konzert mit Gut&Günstig, Nora Beisel und Salomon am Freitag, 20. Mai 2022

Eine Band, eine Sängerin und ein Sänger stehen am Freitag, 20. Mai 2022, im Rahmen der Live Lounge auf der Bühne des städtischen Jugendzentrums Big House. Live Lounge: Das steht für kleine, aber feine Kulturveranstaltungen, bei denen es um den engen Kontakt von Auftretenden und Publikum geht: Poetry Slams, Lesungen, Theaterstücke – und regelmäßig auch sogenannte Song Slams, bei denen Musikerinnen und Musiker ihre Songs präsentieren und sich dem Urteil des Publikums stellen.

Am 20. Mai stehen nun die Gewinner der beiden vergangenen Songslams in einem Wohnzimmerkonzert auf der Bühne und präsentieren ihre vollständigen Sets. Da ist die Punkband „Gut&Günstig“, die in Duobesetzung im Februar siegte. Nun treten sie in voller Stärke auf und spielen unterhaltsame Akustikpunkmusik, die das Publikum gleichermaßen zum Lachen und zum Nachdenken bringt. Einen als Onlineveranstaltung durchgeführten Songslam hat Nora Beisel gewonnen. Die Veranstalter freuen sich, der Liedermacherin und ihrer Gitarre ein weiteres Mal eine Bühne zu bieten, damit das Publikum vor Ort in den Genuss „winziger leiser und großer brüllender Geschichten über Schildkröten, den Nebel im Herbst und Omas Liebhaber“ kommen kann. Außerdem dabei ist der aus Neuwied stammende Musiker Salomon. Er ist seit Beginn Teil des Live-Lounge-Teams, Mitorganisator der Wohnzimmerkonzerte und einer der Macher der Songslam-Reihe. Seine Musik bezeichnet Salomon als „UnPop“, eingängig, witzig, geistreich und politisch.

Das Konzert findet am Freitag, 20. Mai, im Big House an der Museumsstraße 4a statt; Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt wie immer 5 Euro. Reservierungen und Fragen per E- Mail an livelounge@neuwied.de oder via Telefon 02631 802 170. Die Live Lounge ist eine Veranstaltungsreihe der Neuwieder Kinder- und Jugendförderung unter Beteiligung zahlreicher junger Kulturschaffender.

Foto: Nora Beisel tritt neben Salomon und Gut&Günstig am 20. Mai bei der Live Lounge auf.