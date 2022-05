Veröffentlicht am 10. Mai 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Versicherungsschutz

Montagmittag, 09. Mai 2022, gegen 14:07 Uhr, gaben Mitarbeiter des Ordnungsamtes Wissen einen Hinweis auf einen Pkw, der eine Woche zuvor wegen fehlendem Versicherungsschutz entstempelt wurde. Das Fahrzeug konnte in der Hauptstraße angehalten werden. Bei der Überprüfung des 56jährigen Fahrzeugführers bemerkten die Beamten der Polizeiwache Wissen zudem Alkoholgeruch in dessen Atemluft. Ein durchgeführter Atem-Alkoholtest ergab 1,51 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten auch den Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Versicherungsschutz wurde eingeleitet. Quelle: Polizei