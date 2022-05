Veröffentlicht am 10. Mai 2022 von wwa

RÜMMELSHEIM – A 61 – Fasan ausgewichen – Leitplanke touchiert – Wagen demoliert

Da er einem fliegenden Fasan auswich, fuhr ein PKW-Fahrer am Montagnachmittag, 09. Mai 2022, gegen 17:20 Uhr auf der A 61 in die rechte Schutzplanke. Der 30jährige Mann gab bei der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an, dass er zu dieser Zeit die A 61 in Höhe Rümmelsheim befuhr, als der Vogel von links angeflogen kam. Der Mann wich nach rechts aus und touchierte die rechte Schutzplanke. Es entstand Sachschaden über die komplette rechte Fahrzeugseite. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 6.000 Euro. An der Schutzplanke entstand kein Sachschaden. Quelle: Polizei