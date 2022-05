Veröffentlicht am 10. Mai 2022 von wwa

NEUWIED – Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern – eine Person schwer verletzt

Montagmorgen, 09. Mai 2022, gegen 06:30 Uhr, ist es in Höhe der Einmündung Theodor-Heuss-Straße / Rasselsteiner Straße (in Höhe des Restaurants ehemals Landratsgarten) zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Dabei wurde eine 53jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Der unfallverursachende Fahrradfahrer flüchtete nach dem Unfall. Es werden Zeugen zu dem Unfall gesucht. Insbesondere der Autofahrer, der sich als Ersthelfer um die verletzte Frau kümmerte, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied. Quelle: Polizei