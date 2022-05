Veröffentlicht am 10. Mai 2022 von wwa

HERDORF – Fahrer eines Paketdienstleisters entwendet Warensendung – Schneller Ermittlungserfolg für die Polizei Betzdorf.

Ein 17jähriger Heranwachsender aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf bestellte bei einem großen Online-Versandhändler hochwertige Kopfhörer. Weil das Paket am 07. Mai 2022 geliefert werden sollte wartete er am Fenster seines Wohnhauses auf das Eintreffen des Logistikunternehmens. Als dessen Fahrer zur avisierten Zeit vor dem Haus vorfuhr stellte dieser aber nicht wie erwartet das Paket zu, sondern öffnete das Paket und entnahm dessen Inhalt und verließ die Örtlichkeit, ohne ein Paket am Haus des Geschädigten zuzustellen.

Der Vorgang wurde von dem jungen Mann beobachtet und er rief umgehend die Polizei. Er konnte das noch im Fahrzeug befindliche Paket über die App des Versandhändlers am Smartphone live verfolgen und so die entsandten Polizeikräfte an das Fahrzeug des Logistikunternehmens heranführen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde sowohl das an den Geschädigten adressierte Paket als auch die hieraus entnommene Ware aufgefunden. Die Ware wurde an den glücklichen Empfänger schließlich ausgehändigt. Gegen den 22jährigen Fahrer des Logistikunternehmens wurde eine Strafanzeige eingeleitet. Quelle: Polizei