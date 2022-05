Veröffentlicht am 10. Mai 2022 von wwa

LINKENBACH – Klima-Wandeldörfer gehen in die nächste Runde – Die Bildung von Klimaschutz-Netzwerken unter Ortsgemeinden trifft auf großes Interesse – Mehrere Ortsgemeinden bekunden ihre Bereitschaft zur Teilnahme am Projekt der „Klima-Wandeldörfer“.

Im Mai geht es um konkrete Klimaschutz-Maßnahmen im Ort wie Nahwärmenetze und Grundwassermanagement. Die Klima-Wandeldörfer nahmen ihren Anfang im Februar mit dem Thema erneuerbarer Energien. Viele Ortsgemeinden aus 13 Verbandsgemeinden nahmen teil und bekundeten ihr Interesse zur weiteren Zusammenarbeit in Klimaschutz-Netzwerken.

Die Veranstaltungsreihe geht am 14. Mai in Linkenbach weiter. Unter dem Motto „Unser Dorf wird klimaneutral“ werden Konzepte vorgestellt, um im Ort ganz gezielt den Klimaschutz voranzutreiben. Impulsvorträge zum Grundwassermanagement und zu Nahwärmenetzen zeigen Möglichkeiten für Kommunen auf, ihre Klimabilanz zu verbessern. Anschließend sind die Teilnehmer eingeladen, ihre Ideen in Arbeitsgruppen einzubringen und sich zu vernetzen.

Das Programm der Nationalen Klimaschutzinitiative bietet in der ersten Phase eine Förderquote von 100Prozent, um Netzwerke mit anderen Kommunen zu bilden. Sind diese Netzwerke einmal gegründet, können sie für drei Jahre auf eine Förderung von 60Prozent zurückgreifen. Gefördert wird die Erarbeitung von kommunalen Klimaschutzzielen und deren Monitoring. Klima-engagierte Bürger sind eingeladen, sich einzubringen.

Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung hat die Flammersfelder Regionalgenossenschaft e.G. den Zuschlag für drei Projekte erhalten. Das g.r.i.p.s.-Büro aus Flammersfeld wurde als Dienstleister für Dorfmoderation und PR-Kampagnen mit der Umsetzung beauftragt und organisiert die Veranstaltungen. Nicht nur Ortsgemeinden aus der Raiffeisen-Region können an der Netzwerkbildung teilnehmen, auch Gemeinden aus anderen Regionen sind herzlich eingeladen.

Weitere Informationen: „Unser Dorf wird klimaneutral“ am Samstag, 14. Mai 2022, 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Ort: ASL Linkenbach, Deponiestr. 1, 56317 Linkenbach. Um Anmeldung per E-Mail bis zum 12.05.2022 wird gebeten: info@grips-raum.de www.klima-wandeldoerfer.de www.klimaschutz.de