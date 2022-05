Veröffentlicht am 10. Mai 2022 von wwa

BETZDORF – Spaß am Spiel auf dem Betzdorfer Frühlingsfest

„Spaß am Spiel“ lautet am 15. Mai 2022 das Motto der JSG Siegtal/Heller, zu der sich die Fußballvereine SC Scheuerfeld, SV Alsdorf, Sportfreunde Wallmenroth, TUS Freusburg, VFL Kirchen und VFL Wehbach zusammengeschlossen haben. Spielspaß pur möchte die JSG auch auf dem Frühlingsfest in Betzdorf vermitteln. Hierzu gibt es im unteren Bereich der Wilhelmsgasse einen Spiel-Parcours für Kinder.

Mitmachen können Kinder bis 12 Jahre. Es gilt, fünf Aufgaben zu bewältigen, die natürlich alle mit Fußball zu tun haben. Fußball-Billard, -Dart, -Slalom, Ziel- und Torwandschießen stehen auf dem Programm. Jedes Kind erhält nach Erledigung der Aufgaben nicht nur eine Urkunde, auf der die Punktzahl verewigt wird, sondern auch einen Gutschein für ein Getränk. Die Teilnahme ist kostenlos.

Für 50 Cent kann man auch am Glücksrad drehen und kleine Preise oder eine Tüte Popcorn gewinnen. Popcorn kann ebenfalls am Infostand der JSG gekauft werden. Die Einnahmen sollen Familien zugutekommen, die vor dem Krieg in der Ukraine in unsere Gegend geflohen sind. Die Materialien für das Glücksrad und die Popcorn-Aktion wurden von Mitgliedern der JSG gestiftet.

Am Infostand der JSG können sich Interessierte auch umfassen über die Kinder- und Jugendarbeit der Sportgemeinschaft informieren. Die Trainer des Vereins stehen gerne Rede und Antwort.