KIRCHEN – BMWs zu Grell und zu schnell in Kirchen unterwegs

Ein 24jähriger BMW -Fahrer fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 07. bis 08. Mai 2022, gegen 02:00 Uhr einer Streifenwagenbesatzung auf, da die Frontscheinwerfer eine Blendwirkung hatten und augenscheinlich nicht serienmäßig in dem Fahrzeug eingebaut wurden. Des Weiteren war der Geräuschpegel ein weiteres Indiz für bescheinigungspflichtige Manipulationen an dem Fahrzeug. Die Veränderungen waren nicht vorschriftsmäßig, sodass auf Grund einer möglichen Verkehrsgefährdung die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Zeitgleich erregte ein anderer BMW die Aufmerksamkeit eines weiteren Streifenteams auf der B 62, Einmündung Lindenstraße, in Kirchen. Der mit drei Personen besetzte BMW wurde mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt. Der 28jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, was in Kombination mit der enthemmten Fahrweise zum vorläufigen Entzug der Fahrerlaubnis und einer Blutentnahme führte. Gegen einen Mitfahrer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.