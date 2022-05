Veröffentlicht am 9. Mai 2022 von wwa

HACHENBURG – Monkey Jump Festival – Jugendschutzkontrollen – Trunkenheitsfahrt

Samstag, 07. Mai 2022, fand in zehn teilnehmenden Hachenburger Gaststätten wieder das Monkey Jump Festival statt. Durch die Polizei, unterstützt durch das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Hachenburg, wurden hierzu mit verstärktem Personal Kontrollmaßnahmen angesetzt. Einer von mehreren Schwerpunkten dieser Kontrollen war der Jugendschutz. Dabei wurden erfreulicherweise fast keine relevanten Sachverhalte in Hachenburg und auch auf der Kirmes in Müschenbach festgestellt.

Unter den zahlreichen Besuchern waren viele junge Leute, Jugendliche und erst recht Kinder waren kaum unterwegs. Die Gaststätten der Stadt waren gut besucht, Störungen wurden kaum gemeldet oder festgestellt. Erst nach 04:00 Uhr mussten zwei Pöbeleien in der Stadt jeweils mit Platzverweisen gegen die Störer beendet werden. Um 04:25 Uhr wurde im Rahmen der ebenfalls zahlreich durchgeführten Verkehrskontrollen eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Dem 25jährigen PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hachenburg wurde wegen starken Alkoholeinflusses eine Blutprobe entnommen, nachdem er in der Graf-Heinrich-Straße kontrolliert worden war. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Quelle: Polizei