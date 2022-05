Veröffentlicht am 9. Mai 2022 von wwa

BERLIN – REGION – Bewegungskampagne für Kinder und Jugendliche – Erwin Rüddel unterstützt präventives Angebot der Deutschen Sportjugend

„Sportliche Betätigung ist ein wesentlicher Aspekt für gesundes Leben. Deshalb begrüße ich ausdrücklich die von der Deutschen Sportjugend initiierte MOVE Kampagne, eine aus BMFSFJ-Mitteln geförderte Bewegungskampagne für Kinder und Jugendliche – mit Sänger Wincent Weiss als Kampagnengesicht“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Der Parlamentarier weiß wovon er spricht. Denn er ist dem aktiven Sport in mehrfacher Hinsicht verbunden. So gehört Laufen zu seinem eigenen stetigen Sportprogramm. Unter anderem hat Rüddel drei Marathonläufe erfolgreich absolviert und dies in Köln, Berlin und als besonderes Highlight in New York. Den Herausforderungen des Sportabzeichens stellt sich der Christdemokrat möglichst alljährlich. Zudem ist der Politiker Sportbeauftragter der CDU Rheinland-Pfalz, Vorsitzender der erfolgreichen LG Rhein-Wied und Präsident des SV Eintracht Windhagen.

„Ein Leben ohne Sport, auch als Ausgleich zu meinem Politiker-Beruf, ist für mich nicht mehr denkbar. Sport fasziniert und erdet – das ist ganz wichtig. Deshalb freue ich mich, dass die Deutsche Sportjugend, als Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbundes e.V., diese an Kinder und Jugendliche gerichtete Kampagne durchführt. Die Nutznießerinnen und Nutznießer werden davon nicht nur profitieren, sondern dies auch zu schätzen wissen“, ist sich Gesundheitspolitiker Rüddel sicher.

Angesprochen fühlen von der MOVE Kampagne sollen sich insbesondere Sportvereine, die dazu gratis Aktionspakete bestellen können. Im Fokus des Mai-Aktionspaketes stehen Teamspiele. Die Pakete enthalten verschiedene Sport- und Spielmaterialien, für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in großen und kleinen Gruppen. Eine passende Spielesammlung vervollständigt das Paket.

„Von daher appelliere ich vor allem an die Sportvereine in meinem Wahlkreis sich der MOVE Bewegungskampagne anzunehmen und dieses Angebot den Kindern und Jugendlichen zugängig zu machen. Ich denke, dass dadurch die Lust und Freude an sportlicher Betätigung geweckt und langfristig gefördert wird. Schließlich macht sportliche Betätigung nicht nur gesünder, sondern sie fördert auch das Für- und Miteinander und bewahrt vor Isolation. Beim Sport lernen wir unsere körperlichen Grenzen auszuloten sowie Fairplay und Kameradschaft zu pflegen. Sport dient der Persönlichkeitsentwicklung und lehrt den Respekt gegenüber den Konkurrenten. Darüber hinaus steigert Sport das Selbstvertrauen, dient der Integration und fördert die soziale Teilhabe an unserer Gesellschaft“, bekräftigt Erwin Rüddel. Weitere Details unter: bewegung@dsj.de