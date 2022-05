Veröffentlicht am 9. Mai 2022 von wwa

BERLIN – REGION – Mitmach-Kampagne „Dein Europa – Dein Jahr!“ – Erwin Rüddel: „Dazu biete ich Schulen und Jugendgruppen Gespräche an“

„Wir sind mittendrin – im Europäischen Jahr der Jugend. Die Europäische Union hat es ausgerufen und seine Mitgliedsstaaten, die regionalen und lokalen Ebenen sowie die Zivilgesellschaft eingeladen, Aktionen unter der Mitmach-Kampagne ‚Dein Europa – Dein Jahr‘ mit und für junge Menschen auszurichten. Dies greife ich gerne auf“, erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel.

Dementsprechend werden vom Europatag, am 9. Mai 2022, bis zum Internationalen Tag der Jugend, am 12. August 2022, überall in Deutschland kurze Gesprächsformate von jungen Menschen mit Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft stattfinden, beispielsweise in der Schulklasse, im Jugendzentrum, auf dem Marktplatz oder in einem digitalen Format.

Ziel der Kampagne ist es, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, was junge Menschen bewegt und welche Meinungen und Ansichten sie zu verschiedenen Themen haben. „Die vielfältigen und kreativen Formate sollen einen Beitrag dazu leisten, den Ideen junger Menschen mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Mit unterschiedlichen Themen werden junge Menschen dabei selbst ihre Agenda für das Europäische Jahr der Jugend setzen und zeigen, was ihnen wichtig ist“, ergänzt der Parlamentarier.

Die Themen ihrer Gespräche können die Teilnehmenden selbst wählen und abstimmen. Die Gesprächsinhalte sollen sich an den Bedürfnissen der jungen Menschen orientieren und können lokale, regionale, bundesweite oder auch europäische Themen abdecken. Schließlich sind junge Menschen Expertinnen und Experten in eigener Sache. Sie wollen die Gegenwart und ihre eigene Zukunft aktiv mitgestalten.

„Angesichts der Klimakrise, der Folgen der Corona-Pandemie und eines fürchterlichen Krieges mitten in Europa sehen viele junge Menschen diese Zukunft bedroht. Deshalb sollten wir ihnen genau zuhören, ihre Sorgen, aber auch ihre Ideen, ernst nehmen und ihren Anliegen mehr Gehör verschaffen. Dazu bietet uns das Europäische Jahr der Jugend eine hervorragende Gelegenheit“, betont Rüddel.

Interessierte können sich, auch zwecks Terminabsprache, unter erwin.rueddel.wk02@bundestag.de wenden. „Ich freue mich auf Anfragen und einen regen Austausch mit jungen Menschen aus meinem Wahlkreis“, bekräftigt Erwin Rüddel.