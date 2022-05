Veröffentlicht am 9. Mai 2022 von wwa

MICHELBACH – Ab Vatertag ist Schützenfest in Michelbach angesagt

Wie seit über 60 Jahren beginnt an Christi Himmelfahrt das Schützenfest bei den Michelbacher „Adlern „, in diesem Jahr im Schützenhaus in Michelbach. Der Start ist am 26. Mai. Ab 10.00 Uhr wird mit dem Kronprinzen- und Prinzessinnenschießen begonnen. Ab 14.00 Uhr ist die Krönung der beiden Jugendmajestäten und anschließend beginnt das traditionelle Königsvogelschießen. Eine Vatertagswanderung nach Michelbach ist sicherlich lohnenswert.

Am Samstagabend, 28. Mai 2022, nach dem Einmarsch der Fahnengruppe und der königlichen Häupter, wird um 20.00 Uhr die Königs- und Kaiserkrönung sein. Anschließend findet der Königsball, mit der Kapelle Non-Stop-Dancing Band statt, die in Michelbach immer für eine super Stimmung und Tanzvergnügen sorgt. Am Sonntag, 29. Mai 2022, um 14.00 Uhr treten die Schützen „Im Schleedörn“ an und es beginnt der traditionelle Festzug der Vereine durch Michelbach. Die Schützen freuen sich über Zuschauer und Besucher. Im Anschluss daran spielt das Jugendblasorchester Mehrbachtal im Schützenhaus zum Konzert auf. (bis)