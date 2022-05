Veröffentlicht am 9. Mai 2022 von wwa

FRIESENHAGEN – Pkw ohne Ummeldung und Versicherung unterwegs

Einer Motorradstreife fiel am Freitagmorgen, 06. Mai 2022, auf der K 78 in Friesenhagen ein in Britannien zugelassener BMW auf. In der Kontrolle wurde festgestellt, dass der hier sesshafte 33jährige Mann, das Fahrzeug nicht fristgerecht umgemeldet hatte und auch kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und KFZ-Steuergesetz eingeleitet. Quelle: Polizei