Veröffentlicht am 8. Mai 2022 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Wegekreuz in Wissen, Hachenburger Straße / Karl-Rohr-Straße

Zum wiederholten Mal kam es in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 04. Auf 05. Mai 2022, zwischen 18:00 und 07:30 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem Wegekreuz. Wieder wurde durch unbekannte Täter an der Christusfigur ein Arm abgeschlagen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei