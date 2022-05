Veröffentlicht am 8. Mai 2022 von wwa

MONTABAUR – Sparkasse vergibt Stipendien an besonders begabte Schüler

Die Früchte der landesweit einzigartigen Förderung musikalisch begabter Kinder und Jugendlicher am Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur zeigen sich in den zahlreichen Siegern, die in der Vergangenheit bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ aus den Reihen der Schüler und Schülerrinnen des Gymnasiums hervorgegangen sind.

Um die Schule bei dieser Aufgabe zu unterstützen, stellt die Sparkasse Westerwald-Sieg dem Gymnasium jährlich 6.000 Euro für Stipendien zur Verfügung. Mit diesem Geld werden Schüler und Schülerrinnen unterstützt, die von einer Fachlehrer-Jury als besonders förderungswürdig beurteilt werden. Der Förderbetrag wird beispielsweise zur Anschaffung eines dringend benötigten besseren Instruments oder zur Teilnahme an sogenannten Meisterkursen verwandt, wenn die Kosten dafür von Eltern nicht selbst getragen werden können.

Zu den aktuellen Stipendiaten gehören Oliver Bicanic, (Akkordeon, eigenes Instrument), Finja Fröhlich (Querflöte, neues Instrument), Magda-Lena Gärtner (Querflöte, neues Instrument), Philipp Kalter (Klavier/Violine, Bogen für Geige), Luise Kaiser (Klavier, Teilnahme Meisterkurse), Miriam Neubüser (Klavier, Teilnahme Meisterkurse), Finn Strackbein (Klarinette, neues Instrument/Meisterkurse), Clara Wagner (Klarinette, Unterrichtsmaterial Meisterkurse).

Bei einem gemeinsamen Termin an der Schule nutzte Gabriele Wieland als erste Kreisbeigeordnete und Stellvertreterin des Landrats gemeinsam mit Matthias Richter, Eventkoordinator der Sparkasse Westerwald-Sieg, die Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung mit den aktuellen Stipendiaten. Dabei bedankte sich Schulleiter Dr. Udo Rademacher bei der Sparkasse Westerwald-Sieg für die großzügige und nun schon 16 Jahre andauernde Unterstützung.

Im Zuge dieser Fördermaßnahme stellen sich die acht Sparkassen-Stipendiaten am Dienstag, 24. Mai 2022, um 20.00 Uhr, im Rahmen eines klassischen Konzertes in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Montabaur auf musikalische Weise der Öffentlichkeit vor. Karten für das Konzert sind in den Geschäftsstellen der Sparkasse in Montabaur, Wirges, Ransbach-Baumbach, Höhr-Grenzhausen und Neuhäusel zum Preis von 7 Euro erhältlich. Kartenreservierungen können per E-Mail an matthias.richter@skwws.de vorgenommen werden. Foto: Gros Fotografie, Montabaur