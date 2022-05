Veröffentlicht am 8. Mai 2022 von wwa

NEITERSEN – Lisa Fitz: „DAUERBRENNER – das große Jubiläumsprogramm“ – Die bekannte Kabarettistin Lisa Fitz kommt nach Neitersen!

Am Sonntag, 22. Mai 2022, ist sie mit ihrem aktuellen Programm „DAUERBRENNER – das große Jubiläumsprogramm“ zum 40ten Bühnenjubiläum ab 19.00 Uhr im KulturSalon Wiedhalle in Neitersen zu Gast. Tickets gibt es an der Abendkasse oder online, z.B. unter https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=185048

Lisa Fitz gilt als Ikone des Kabaretts. Sie kann auf 4.000 Sologastspiele zurückblicken und hat gut 200 Songs geschrieben. „DAUERBRENNER – das große Jubiläumsprogramm“ ist das 16. Kabarettprogramm der beliebten Künstlerin – aber ganz sicher ist sie nicht, ob ́s nicht doch mehr waren. Auch nach einer über 40 Jahre währenden Vita des Erfolges mit jährlich 100 Gastspielen in ebenso vielen Städten ist die Lust am Kabarett bei der temperamentvollen Powerfrau mit dem bayerischen Charme und der scharfen Zunge ungebrochen. Lisa Fitz lebt für die Bühne und das spüren die begeisterten Zuschauer bei jedem Auftritt.

Mit schier unerschütterlicher Energie präsentiert die beliebte Künstlerin eine gelungene Mischung aus aktuellem Zeitgeschehen, intelligentem Kabarett, Best-of-Klassikern aus 40 Jahren Bühnenerfolg und Songs zu ihrer Gitarre. „Klassisch in der Form, stark in der Botschaft und immer mit eigenem Stil.“

Über Lisa Fitz

Als Enfant terrible, Aufklärerin, Rocklady, Bürgerschreck und Politikum belebte und bereicherte Lisa Fitz seit ihrem Karrierebeginn als Senkrechtstarterin die TV- und Medienlandschaft, inspirierte und- provozierte, absolvierte unzählige Talkshows, TV-Sendungen und Interviews. Und sie sei, meint sie rückblickend, in 40 Jahren sicher auch in die eine oder die andere Falle getappt. „Irren gehört zum

Erfolg!“

Die Presse schreibt

„Eine bayrische Urgewalt, deren wuchtiger Präsenz man sich keine Sekunde entziehen kann! Sie liefert ein derart kraftvolles, intelligentes, witziges Programm, dass man als Besucher mit brummendem Schädel und gepusht von aktiv agierenden Glückshormone den Saal verlässt. (Michael Fuchs-Gamböck, 2020)

Wenn das Gegenteil von Klischee Authentizität ist, dann ist Lisa Fitz authentisch – ein Kraftwerk mit eigener Wiederaufbereitungsanlage. Nicht gerade zart, aber mit einfühlsamer Härte. Die Frau mit den rigiden Ansprüchen ans Leben ist eine Moralistin.“ (Claudia Klinsmann)

Ausgezeichnet

Lisa Fitz wurde 2019 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet, sowie 2015 mit dem Kabarett-Ehrenpreis des Bayerischen Fernsehens. Sie entstammt der legendären, weitverzweigten Künstlerdynastie Fitz, war Pionierin des Frauenkabaretts, brachte als erste Frau ein Soloprogramm mit eigenen Texten auf die Bühne und schickte die Frauenbewegung mit Witz und Verve auf den Weg. Foto: Dominic Reichenbach