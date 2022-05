Offizielle Stadtfesteröffnung mit Faßanstich auf dem Schloßplatz

Veröffentlicht am 7. Mai 2022 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Offizielle Stadtfesteröffnung mit Fassanstich auf dem Schloßplatz Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt schlug am Samstag, 07. Mai 2022, pünktlich um 11:00 Uhr das erste Fass Bier zur offiziellen Eröffnung des Stadtfestes in der Kreisstadt Altenkirchen auf dem Schloßplatz unter dem Beifall der zahlreichen Festbesucher an. Die Eröffnung wurde musikalisch vom Blasorchester Mehrbachtal begleitet. Eine halbe Stunde später begann der sportliche Teil des Stadtfeste. Die Bambini gingen in Begleitung vieler Eltern und Betreuer auf die 500 Meter Strecke durch die Innenstadt. Es folgten die Kids, Frauen und Männer mit Hund und ohne als NordicWalking auf die fünf Kilometer und letztlich Frauen und Männer auf die zehn und 15 Kilometer Strecke. Fotos: Renate Wachow