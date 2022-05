Veröffentlicht am 9. Mai 2022 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Bewegung erleben – Sportjugenden in Rheinland-Pfalz rufen zur Teilnahme an der Aktion Ferien am Ort auf – Großes Lob der Sportjugenden in Richtung des Jugendministeriums – Kinder bewegen sich laut einer Aussage der Weltgesundheitsorganisation WHO zu wenig. Sportvereine mit ihren ehrenamtlichen Strukturen leisten für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen daher einen unschätzbaren Beitrag.

Mit der Aktion „Ferien am Ort“ unterstützen die Sportjugenden in Rheinland-Pfalz Sportvereine in den kommenden Sommerferien bei der Umsetzung von Ferienfreizeiten im Verein. Damit möglichst viele Sportvereine sich an der Aktion beteiligen lautet das Motto in diesem Jahr „Bewegung erleben“. „Bewegung erleben zielt auf die Vielseitigkeit der rheinland-pfälzischen Sportvereine ab. Sobald ein Ferienprogramm z.B. das Thema Bewegung, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Körper oder Spielen beinhaltet, können die Sportvereine ihre Aktion bei uns anmelden“ berichtet Martin Hämmerle, Leiter der Sportjugend des Landessportbundes Rheinland-Pfalz.

Eine Teilnahme lohnt sich für die Sportvereine in vielerlei Hinsicht. Für alle gemeldeten Aktionen gibt es vor der Veranstaltung ein kostenloses Aktions-T-Shirt für alle Teilnehmer. Zusätzlich haben alle Vereine die Möglichkeit mit ihren Aktionen die Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz zu erhalten. Die Anträge dafür werden an die jeweilige regionale Sportjugend gestellt. „Aktuell gibt es vom Land sechs Euro pro Tag und Teilnehmer. Ein Antrag bei den regionalen Sportjugenden dafür lohnt sich in diesem Jahr besonders. Dafür sind wir unserer Jugendministerin Katharina Binz auch sehr dankbar“, so Peter Conrad, Leiter der Sportjugend Pfalz.

In jeder Region in Rheinland-Pfalz werden zudem jeweils zehn und landesweit noch einmal zehn [insgesamt 40] besondere Aktionen ausgezeichnet. „Wir können damit in diesem Jahr wieder Geld- und Sachpreise in Höhe von ungefähr 40.000 Euro an die Vereine ausgeben. Die genannten Zuschüsse pro Teilnehmer kommen zusätzlich noch obendrauf“, weiß Katrin Siemon, Leiterin der Sportjugend Rheinhessen zu berichten.

Mitmachen lohnt sich in diesem Jahr also in jeder Hinsicht. „Sport und Bewegung müssen wieder einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft erhalten. Die Aktion Ferien am Ort – Bewegung erleben trägt einen wichtigen Teil zur Bewegungsförderung bei“ ergänzt Susanne Weber, Geschäftsführerin der Sportjugend Rheinland die Ausführungen ihrer Kollegen.

Alle Informationen zur Aktion Ferien am Ort gibt es auf den Internetseiten der Sportjugenden in Rheinland-Pfalz:

www.sportjugend.de

www.sportjugend-rheinland.de

www.sportjugend-pfalz.de

www.sportjugend-rheinhessen.de