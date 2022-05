Veröffentlicht am 7. Mai 2022 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße, Ecke Fritz-Henkel-Straße in Unkel

Donnerstagabend, 05. Mai 2022, gegen 22:20 Uhr kam es in Unkel in der Bahnhofstraße, Ecke Fritz-Henkel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin teilte mit, dass sie ein stark beschleunigendes Fahrzeug mit quietschenden Reifen kurz darauf einen Knall gehört habe. Bei einer Überprüfung durch eine Streife konnten an der Örtlichkeit eine komplett beschädigte Straßenlaterne und ein zerstörter Zaun festgestellt werden. Der entstanden Schaden, so die Polizei, dürfte in einem mittleren vierstelligen Eurobereich liegen. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort, obwohl das Fahrzeug massive Beschädigungen im Frontbereich haben dürfte und Betriebsstoffe verloren hatte.

Zeugen die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen PKW machen können, werden gebeten, sich unter 02644 / 943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei