Veröffentlicht am 7. Mai 2022 von wwa

MEUDT – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 315 – L 300 – eine Person schwer verletzt

Donnerstagabend, 05. Mai 2022, gegen 18:10 Uhr, befuhr eine 84jährige Fahrerin eines PKW die L 315 aus Berod kommend und beabsichtigte an der L 300 nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines PKW, der die L 300 von Boden kommend in Richtung Herschbach befuhr. Der PKW des 60jährigen schleuderte nach der Kollision über die Gegenfahrbahn und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die 84jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ihr 50jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Quelle: Polizei