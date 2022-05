Veröffentlicht am 7. Mai 2022 von wwa

BRACHBACH – Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Brachbach

Im Zeitraum zwischen 10:05 und 11:15 Uhr, wurde am Donnerstagvormittag, 05. Mai 2022, in der Bahnhofstraße in Mudersbach ein am rechten Fahrbahnrand, gegenüber dem Bahnhof Brachbach, parkender Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Frontbereich vorne links leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741/9260. Quelle: Polizei