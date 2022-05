Veröffentlicht am 7. Mai 2022 von wwa

KIRCHEN (Sieg) Diebstahl eines Notstromaggregats in der Siegener Straße in Kirchen

Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag, 04. Auf o5. Mai 2022, zwischen 17:30 und 06:15 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein auf der Ladefläche eines in der Siegener Straße in Kirchen abgestellten Lkw befindliches Notstromaggregat entwendet. Schadenshöhe circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741/9260. Quelle: Polizei