BETZDORF – Raubdelikt am Bahnhof in Betzdorf

Ein 15jähriger Jugendlicher saß am Mittwochabend, 04. Mai 2022, gegen 21:10 Uhr auf einer Ruhebank auf dem Bahnsteig Gleis 105, als zwei ebenfalls Jugendliche, etwa gleichen Alters wie der Geschädigte, auf ihn zukamen und fragten, ob er Geld wechseln könne. Nachdem er dies bejaht und die Geldbörse herausgeholt habe, versuchte einer der beiden Jugendlichen ihm die zu entreißen. Zunächst misslang es, als der Jugendliche jedoch stärker gezogen habe, habe der 15jährige sie loslassen müssen. Die beiden Jugendlichen seien dann in die angrenzende Unterführung gelaufen. Der Jugendliche mit der Geldbörse, habe dabei das enthaltende Geld, circa 40 Euro, entnommen und die Geldbörse zu Boden fallen lassen. Dann habe er in Richtung des 15jährigen gerufen, dass, wenn er die Polizei rufen würde, er das nächste Mal mit einem Messer wiederkommen würde.

Einer der Täter sei dunkelhäutig gewesen, circa 180 cm groß, habe kurze schwarze Haare, sei mit dunklen Sachen bekleidet gewesen und habe eine schwarze Bauchtasche getragen. Der zweite Täter sei circa 170 cm groß gewesen, habe kurze blond-braune Haare und einen blauen Pullover getragen. Beide werden ebenfalls auf circa 15 Jahre geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741/9260. Quelle: Polizei