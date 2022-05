Veröffentlicht am 7. Mai 2022 von wwa

KREIS NEUWIED – Empfang der Wirtschaft im Landkreis Neuwied

In den Jahren 2020 und 2021 musste der Empfang der Wirtschaft im Landkreis Neuwied jeweils Pandemie bedingt abgesagt werden. Um so mehr freuten sich die Veranstalter die geplante Fortsetzung der Veranstaltungsreihe im Mai 2022. Nach 2 Jahren ohne Event startete die Veranstaltungsgemeinschaft wieder durch und schaut zuversichtlich ins Jahr 2022. Die Organisatoren freuten sich, den Empfang der Wirtschaft wieder im bewährten Format anzubieten. Gastgeber aktuell die Firma Skylotec GmbH mit Sitz in Neuwied, die zu ihrem 75- jährigen Jubiläum am 4. Mai 2022 ihre Pforten öffnet.

Der Geschäftsführer des gastgebenden Unternehmens, Dr. Kai Rinklake, freute sich über viele Gäste aus Handwerk und Wirtschaft auf den persönlichen Austausch mit regionalen Unternehmen, Politik und Verwaltung. Schon der Beginn am frühen Nachmittag mit einer Führung durch die Produktionshallen im Neuwieder Mühlengrund war beeindruckend. Hier werden Sicherheitsgerätschaften für Sportkletterer und Rettungsmannschaften sowohl Höhenretter als auch aus Gruben hergestellt.

Mit den noch recht einfachen Gerätschaften speziell für die Gruben hatte der Firmengründer Eduard Kaufmann im Jahre 1947 das Unternehmen im Sauerland gegründet. 1982 kaufte Wolfgang Rinklage der Vater des heutigen Firmenchefs Dr, Kai Rinklage das Unternehmen mit seinen damals 7 Mitarbeitern . Er verlagerte die Produktion in den Kreis Neuwied, der mit seiner Anbindung an Autobahnen, Bahn und die Flughäfen Köln/Bonn und FFM.

Wesentlich besser angebunden ist, als das Sauerland. Seit dem Jahr 2000 führte die dritte Firmengeneration die Geschicke der 1250 Mitarbeiter in Neuwied und in weiteren Niederlassungen weltweit. Dem Gastgeber des Wirtschaftsempfang 2022 ist es gelungen mit einem spannenden Bühnenprogramm aus einer Seilbahn einem Bild Vortrag eines extrem Kletterers und einem humorigen Imagefilm über die Firmenphilosophie die Gäste auf Beste zu unterhalten. Zwischen lukullischen Köstlichkeiten, Sekt und Selters ließ sich bei Livemusik noch hervorragend Netzwerken und austauschen. (mabe) Fotos: Marlies Becker