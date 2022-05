Veröffentlicht am 7. Mai 2022 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Einweihung des Dorfplatzes in Birken-Honigsessen

Es ist geschafft: Birken-Honigsessen hat den neu hergerichteten Dorfplatz mitten im Ort sozusagen in Betrieb genommen. Die Einweihung fand zusammen mit dem traditionellen Maifest des MGV „Sangeslust“ statt. Bei der Begrüßung freute sich Vorsitzender Michael Schmidt über die rege Teilnahme: „Es ist schön, dass wir jetzt nach der zweijährigen Corona-Abstinenz wieder gemeinsam den Beginn des Wonnemonats Mai feiern können“. Ein besonderer Gruß ging an Bürgermeister Berno Neuhoff, Ortsbürgermeister Hubert Wagner, der auch MGV-Ehrenvorsitzender ist und Dr. Matthias Reuber MdL.

Froh sei man auch über die Anwesenheit des MGV 1864 Plettenberg und Abordnungen von Sängern aus Alzen und Morsbach. Die Kolpingsfamilie Wissen hatte Altbürgermeister Michael Wagener „im Gepäck“. Fußgruppen aus Birken-Honigsessen selbst oder beispielsweise Mittelhof waren ebenfalls willkommen. Schmidt ging auch auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine ein: „Es geht gegen ein souveränes Land, das sich zu einer Demokratie entwickelt hat“ und „hoffentlich findet der Krieg schnelles Ende!“ Trotz alledem wünschte der Vorsitzende den Anwesenden ein schönes Fest in froher Runde.

Nach einem weiteren Liedvortrag des gastgebenden Vereins machte Ortsbürgermeister Hubert Wagner einige Anmerkungen zum Anlass der Feierstunde. Demnach musste die etwa 300 Jahre alte ortsbildprägende Eiche im Herbst 2020 wegen irreparabler Schäden gefällt werden. Später durfte man sich ein kleines Stück davon als Erinnerung an den einst prächtigen Baum mitnehmen. Jetzt hat die „Ahl Ehsch“ einen Nachfolger gefunden. Wagner bedankte sich bei allen, die bei der Anschaffung und Pflanzung mitgeholfen haben, darunter auch ein Wissener Gartenbaubetrieb.

Die Einsegnung nahm dann Diakon Thomas im Namen der Pfarrgemeinde St. Elisabeth vor: „Wir wollen damit auch ein Zeichen der Hoffnung setzen und nennen den jungen Baum Friedenseiche“. Bürgermeister Berno Neuhoff nutzte das Fest als Antrittsbesuch in seiner Heimatgemeinde: „Bin froh, dass der Dorfplatz mit der neuen Eiche so schön hergerichtet worden ist“. Dann kam man so langsam zum Ende des offiziellen Teils. Der MGV Plettenberg trat noch einmal mit einem Lied vor die Zuhörer. Dann stellte er sich zusammen mit den Birken-Honigsessener Sängerknaben auf. Beide Chöre werden übrigens von Hubertus Schönauer musikalisch geleitet. Das feierliche „Benia Calastoria“ kam bei den Umstehenden sehr gut an, was der starke Applaus eindrücklich unter Beweis stellte. Gefeiert wurde dann noch bis in den Abend hinein (bt). Fotos: Bernhard Theis