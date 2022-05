Veröffentlicht am 6. Mai 2022 von wwa

PUDERBACH – Feuerwehr Puderbach zu Unfall zwischen Daufenbach und Döttesfeld alarmiert

Freitagmorgen, 6. Mai 2022, um 5.50 Uhr wurde die Feuerwehr Puderbach zu einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Daufenbach und Döttesfeld alarmiert. Dort war ein Pkw mit Anhänger aus noch unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und hatte zwei Bäume touchiert. Laut Erstmeldung war der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Bis zum Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr hatte ein Ersthelfer den Mann schon aus dem Fahrzeug befreien können. Die mitalarmierten First Responder kümmerten sich um den verletzten Mann und nahmen eine Erstversorgung vor, bis der Notarzt und der Rettungsdienst an der Unfallstelle eintrafen. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kameraden der Feuerwehr klemmten die Batterie des Fahrzeuges ab und stellten den Brandschutz sicher. Weiterhin unterstützten sie die Polizei Straßenhaus bei der Absicherung der Unfallstelle. Insgesamt war die Puderbacher Wehr mit 25 Kräften im Einsatz. Die Kreisstraße musste mehrmals kurzfristig für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Der schwer beschädigte Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach