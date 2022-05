„Neuwied blüht auf“: Jeden Samstag im Mai in der Innenstadt

Veröffentlicht am 13. Mai 2022 von wwa

Die Sommerkampagne „Neuwied blüht auf“ bietet auch im Mai jeden Samstag einen farbenfrohen Anlass, die Innenstadt zu besuchen. Am Samstag, 7. Mai, laden drei Cafés zum „Roten Frühstück“ ein. Was dabei auf den Teller kommt, ist eine Überraschung – aber rot wird es sein, so viel sei gesagt. Reservierung bei: Bäckerei Höfer, Mittelstr. 30, Tel. 02631 34 70 29; Bäckerei Preißing, Dierdorfer Str. 118, Tel. 02631 2 43 35; Café Wolke 7, Mittelstr. 14, Tel. 02631 873 91 79.

Finden und Feilschen heißt es beim traditionellen Flohmarkt am darauffolgenden Samstag, 14. Mai. Der dritte Samstag im Mai, der 21., steht unter dem Motto „Liebe und Frieden auf der Welt“. Beim Gemeinschafts-Kunstprojekt sind von 11 bis 16 Uhr alle eingeladen, auf dem Luisenplatz ihr Zeichen gegen Hass, Krieg und Gewalt zu setzen.

Die Vorfreude auf das Juni-Programm setzt bereits ein, wenn am Samstag, 28. Mai, zwischen 11 und 16 Uhr viele große, bunte Spiele das Stadtzentrum zum riesigen Spielplatz werden lassen. Den gesamten Sommer über wird das Team des Amtes für Stadtmarketing jeden Samstag ein Highlight in die Innenstadt bringen.