Veröffentlicht am 6. Mai 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Philosophieren mit Frauen: Gesprächskreis startet am 12. Mai

Eva Ulrike Martensmeier bietet ab Donnerstag, den 12. Mai, einen Gesprächskreis zum Thema „Philosophieren mit Frauen“ an. Frauen verschiedenen Alters aus unterschiedlichen Kulturen sind eingeladen, um zu philosophieren und Freude daran zu haben. „Es regt den Kopf an, in verschiedene Richtungen zu denken mit Herz und Verstand, das Leben zu erforschen, die Frage der Ethik zu stellen, das Spektrum des Lebens zu vergrößern und Generationen übergreifend zu denken“, sagt Sozialpädagogin Martensmeier. Am ersten Abend wird es um die Frage gehen, ob Männer anders philosophieren als Frauen. Die Themen der folgenden Abende werden jeweils von Treffen zu Treffen entschieden. Der Gesprächskreis startet am 12. Mai, 18.30 Uhr, in den Räumen der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen (Rathausstraße 12). Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Abend. Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212 oder 812213.