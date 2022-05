Veröffentlicht am 6. Mai 2022 von wwa

KOBLENZ – Fahrradtaschendieb gesucht

Dienstagnachmittag, 03. Mai 2022, kam es im Tatzeitraum zwischen 12:30 und 17:45 Uhr zu dem Diebstahl einer Fahrradtasche mit GPS-Gerät in der Hohenzollernstraße in Koblenz. Der Geschädigte kehrte am frühen Abend zu seinem Fahrrad zurück und stellte eine Veränderung fest. Erst im Nachgang fiel ihm auf, dass die angebrachte Tasche entwendet wurde. Trotz Ortung konnten GPS-Gerät und Tasche nicht mehr aufgefunden werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261-103-2510. Quelle: Polizei