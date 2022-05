Veröffentlicht am 6. Mai 2022 von wwa

DATZEROTH – Jagdwilderei in der Gemarkung Datzeroth

Dienstag, 26. April 2022, hat ein Zeuge an einem Bach im Bereich der Zufahrtstraße zum Forsthaus Friedrichsthal Reste eines Rehwilds, die in einer Plastiktüte verpackt und in eine Transportbox gelegt wurden, festgestellt. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter das Tier erlegt, ausgeweidet, abgezogen und die Reste entsorgt. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum vom 24. bis 26. April 2022 eingegrenzt werden. Quelle: Polizei