Veröffentlicht am 6. Mai 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Absperrkette auf einem Privatparkplatz beschädigt

In der Nacht zum Dienstag, 03. Mai 2022, zerstörten unbekannte Täter die Absperrkette zu einem privaten Parkplatz im Wohngebiet Am Schafhaus. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei