Veröffentlicht am 6. Mai 2022 von wwa

KOBLENZ – Kind bei Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Koblenz verletzt

Dienstagvormittag, 03. Mai 2022, kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin des Pkw wollte nach rechts in die Roonstraße abbiegen und übersah dabei eine Fußgängerin, die mit ihrem Kinderwagen die Straße passieren wollte. Sie erfasste den Kinderwagen und beschädigte ihn leicht. Das Kind konnte unmittelbar in eine benachbarte Kinderarztpraxis gebracht und dort untersucht werden. Es hatte einige Schürfwunden an den Knien erlitten, ein Rettungswagen war jedoch nicht vonnöten. Quelle: Polizei