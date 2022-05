Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Fahrraddiebstahl in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 02. auf 03. Mai 2022, ist in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) ein Mountainbike, Typ Conway MTB, Modell BvB 09 (schwarz/gelb), entwendet worden. Das Fahrrad war im Tatzeitraum in einem Unterstand vor der Haustüre der Geschädigten abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei