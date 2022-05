Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

NAUROTH – KREIS ALTENKIRCHEN – Abfallwirtschaftsbetrieb erteilt Großauftrag zur Oberflächenabdichtung der Altdeponie Nauroth

Die ehemalige Hausmülldeponie des Kreises Altenkirchen in Nauroth befindet sich seit dem 31. Oktober 2002 in der so genannten Stilllegungsphase. Seitdem werden keine Abfälle mehr angenommen. Über biologische Abbauprozesse im Deponiekörper erfolgten aber noch merkliche Setzungen und die Emissionen von Deponiegas sowie Deponiesickerwasser müssen mit entsprechender Technik kontinuierlich umweltfreundlich behandelt werden. Nach Abklingen der Setzungen sowie Durchführung eines Plangenehmigungsverfahrens wurde die Genehmigung für das Vorhaben am 14. Dezember 2021 dem AWB zugestellt. Über Bekanntmachung im Beiblatt zum Amtsblatt der Europäischen Union erfolgte am 9. Februar 2022 die Bekanntmachung zu einer europaweiten Ausschreibung.

Bis zum Einreichungstermin am 18. März 2022 haben insgesamt vier Firmen Angebote eingereicht und kamen auch in die Wertung. Nach Prüfung und Wertung aller Angebote durch die damit beauftragte Ingenieurgemeinschaft hat sich die STRABAG Umwelttechnik GmbH aus Düsseldorf mit einer Angebotssumme von 13.798.254,13 Euro (netto) als preisgünstigster Bieter hervorgetan. Der Werkausschuss Abfallwirtschaft hat in seiner Sitzung am 11. April 2022 einstimmig beschlossen, den Auftrag an die Firma STRABAG mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu vergeben. Nach Wahrung der formalen gesetzlichen Einspruchsfristen erfolgte die Auftragsvergabe nunmehr am 28. April 2022.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb freut sich sehr, damit einen sehr kompetenten und leistungsfähigen Partner zu haben, um das Deponieprojekt in seine letzte und abschließende Phase überführen zu können.