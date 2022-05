Veröffentlicht am 12. Mai 2022 von wwa

KOBLENZ – Info- und Schnuppertag der frühpädagogischen Studiengänge am 21. Mai am RheinMoselCampus

Einen Informations- und Schnuppertag zu den berufsbegleitenden Fernstudiengängen Fernstudiengänge „Bildungs- und Sozialmanagement mit Schwerpunkt frühe Kindheit“ und „Pädagogik der Frühen Kindheit“ veranstaltet der Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz am Samstag, 21. Mai 2022, von 10 bis 15 Uhr. Die Veranstaltung, die sich an Erzieherinnen und Erzieher richtet, findet am RheinMoselCampus Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 in Raum A032 statt.

Nach der Vorstellung der Studiengänge können Interessierte ihre dann noch offenen Fragen stellen und haben die Gelegenheit, verschiedene Lehrveranstaltungen der beiden Studiengänge zu besuchen. Auch besteht die Möglichkeit, in der Mensa zu Mittag zu essen.

Das Programm steht unter www.hs-koblenz.de/fruehpaed zum Download bereit. Um vorherige Anmeldung per eMail an friese@hs-koblenz.de wird gebeten.

Die Vorstellung des Studiengangs Bildungs- und Sozialmanagement wird auch digital über Zoom angeboten. Bei Interesse wird um eine Nachricht per eMail an hiwi-biso@hs-koblenz.de

gebeten.