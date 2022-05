Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

BETZDORF-MAINZ – Landtag „hautnah“ erlebt – Wahlkreisabgeordneter Michael Wäschenbach lud politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger ins Mainzer Parlament

Den rheinland-pfälzischen Landtag konnten am Donnerstag Gäste aus dem Wahlkreis 1 hautnah erleben. Eingeladen hatte sie der heimische CDU-Abgeordnete Michael Wäschenbach. „Letztes Jahr konnten wir wegen der Corona-Pandemie nur eine Fahrt mit verminderter Gästezahl anbieten, umso mehr freue ich mich, dass nun wieder ein voll besetzter Bus hier nach Mainz kommen konnte“, so Wäschenbach.

Nachdem die Besuchergruppe die Innenstadt auf eigene Faust erkundete, traf sie sich zum gemeinsamen Mittagessen im Landtagsrestaurant „Rhein-Tisch“ wieder. Eine kurze Einführung in die Parlamentsarbeit durch Michael Wäschenbach regte zu Diskussionen an, bevor die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Sonne und den Ausblick auf der sonst nur für die Abgeordneten zugänglichen Landtagsterrasse genießen konnten. Weiter ging es mit einer Führung durch das sanierte Deutschhaus und die Besichtigung des Plenarsaals mit allerlei interessanten Einblicken in die Arbeit der Abgeordneten.

Nach einem informativen Tag mit neu gewonnenen Eindrücken verabschiedete sich die Gruppe am frühen Abend von ihrem Wahlkreisabgeordneten Wäschenbach, der sich bereits auf die nächsten Besucher seines Wahlkreises im Juni freut.