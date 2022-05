Veröffentlicht am 5. Mai 2022 von wwa

MAINZ – Dr. Jan Bollinger (AfD) empfängt Besuchergruppe im Mainzer Landtag

Am Montag haben sich Bürger und Mitglieder der AfD aus Neuwied und ganz Rheinland-Pfalz auf Einladung des Neuwieder Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion Dr. Jan Bollinger (AfD) über die politische Arbeit im Mainzer Landtag informiert.

Nach der Ankunft in Mainz wurde die Gruppe zu einer Stadtführung durch das goldene Mainz empfangen. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurden die Sehenswürdigkeiten und die Geschichte von Mainz anschaulich erklärt. Vorbei an schönen Bürgerhäusern, Kirchen, dem Dom, dem Kurfürstlichen Schloss und die Altstadt ging es zurück zum Landtag.

Nach der Stärkung bei einem gemeinsamen Mittagessen ging es weiter zu einer Führung durch das aufwendig sanierte Deutschhaus, wo die Teilnehmer einen anschaulichen Einblick in die Arbeit des Landtages erhielten.

Kernstück des Landtags ist der neu renovierte Plenarsaal, in dem Dr. Bollinger einen Überblick über seine Tätigkeit im Mainzer Landtag gab und in einer offenen Diskussionsrunde keine Fragen unbeantwortet ließ. Insbesondere zu Flutkatastrophe an der Ahr, der Corona-Politik, der Abschaffung der Straßenausbaubeiträgen und der Energiepolitik gab es viele Anliegen und Fragen. Dr. Bollinger freute sich über den regen Austausch und betonte, dass er auch über die Besuchstage hinaus stets ein Ohr für die Anliegen der Bürger hat, um für das Land und den Wahlkreis eine gute Politik zu machen.

Nach dem informativen Austausch und Erinnerungs-Fotos bedankten sich die Teilnehmer für den gelungenen Tag und traten zufrieden den Heimweg an.